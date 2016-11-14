Яценюк встретится с Меркель в Берлине
11:13, 14 ноября 2016Политика
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В понедельник, 14 ноября, начался двухдневный рабочий визит лидера политической партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в Берлин.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Как отмечает пресс-служба "НФ", сегодня запланирована встреча Арсения Яценюка с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также он встретится с государственным секретарем МИД Германии Маркусом Эдерером.
Сообщается, что в рамках визита по приглашению Фонда Конрада Аденауэра Яценюк встретится с ведущими немецкими политологами, аналитиками и экспертами в сфере международных отношений.
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