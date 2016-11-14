Яценюк встретится с Меркель в Берлине

Как отмечает пресс-служба "НФ", сегодня запланирована встреча Арсения Яценюка с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также он встретится с государственным секретарем МИД Германии Маркусом Эдерером.

Сообщается, что в рамках визита по приглашению Фонда Конрада Аденауэра Яценюк встретится с ведущими немецкими политологами, аналитиками и экспертами в сфере международных отношений.