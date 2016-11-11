Департамент уголовного розыска Нацполиции возглавил Сергей Князев

Как сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, раньше он возглавлял Главное управление Национальной полиции в Ривненской области.

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«Сегодня, 10 ноября, заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян представили личному составу начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Сергея Князева», - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в ведомстве, начальником Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе назначен генерал полиции третьего ранга Анатолий Бахчиванжи. До этого он работал на должности советника в Департаменте обеспечения деятельности главы Нацполиции.