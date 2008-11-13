Регионалы говорят. что Тимошенко оставила всех возле разбитого корыта

В Партии регионов заявляют, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО как должностное лицо должна понести персональную ответственность за сознательное сокрытие реального положения вещей, реальной ситуации в стране и “преступную бездеятельность”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов, комментируя вчерашнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она сознательно замалчивала факт приближения экономического кризиса в Украине.

“Регионалы” подчеркивают, что Ю.ТИМОШЕНКО сознательно оставила граждан Украины незащищенными перед угрозами кризиса.

“Правительство знало о вызовах и ничего, абсолютно ничего не сделало для их минимизации. Более того – были проигнорированы попытки оппозиции утвердить национальный план, национальную программу защиты людей от кризиса, о чем оппозиция публично заявляла в июле этого года, когда ставила на повестку дня вопрос об отставке правительства ТИМОШЕНКО за популистскую политику и за то, что это правительство не видит и не понимает угроз, предстающих перед страной, и не готовит государство и граждан к защите от этих угроз”, говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов.

Также, по словам авторов заявления, “ТИМОШЕНКО еще раз продемонстрировала, что сознательно обманывает народ. Она еще раз доказала, что ее словам нельзя верить”.

“Она впервые так откровенно и публично созналась в собственной лжи. Миллионы украинцев, которые много месяцев слушали по телевидению заверения ТИМОШЕНКО об абсолютно рекордных темпах развития экономики, о блестящих перспективах для каждого в идеальной стране, которую она строит, оказались обманутыми. Их оставили возле разбитого корыта надежд”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что отсутствие преждевременных заявлений правительства о кризисе позволило предотвратить массовую панику в стране.

«Почему я как премьер-министр и все члены правительства так долго не говорили о кризисе? Если бы я сделала это публично 4 месяца назад, возможно, кризис наступил бы на 4 месяца раньше, потому что когда власть начинает говорить о кризисе, а не делает тихо то, что должна делать, то это наращивает панические настроения и поднимает те проблемы, которые в действительности без паники не возникают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.