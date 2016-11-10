В АП надеются на продление санкций против России: в Конгресс и Сенат США избрали сторонников Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос, приведет президентство Трампа к снятию санкций с России.

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"Во-первых, я хотел бы отметить, что США строят свою политику, исходя из принципов уважения территориальной целостности, суверенитета, исходя из поддержки свободы, независимости и демократии", - заявил Елисеев.

"Во-вторых, для того, чтобы принять такое радикальное решение (о снятии или ослаблении санкций против РФ – УНИАН), это решение не самого президента, но и решение парламента, Конгресса и Сената. Даже по результатам сегодняшних выборов в Конгресс и Сенат выбраны все сторонники Украины как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Поэтому мы надеемся, что такие решения не будут иметь место, что санкции будут продлены, и в этом нас заверила американский посол", - добавил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты Америки в декабре продолжат действие санкций против РФ.

1 сентября США дополнили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в временно оккупированном Крыму.

США в связи с дестабилизацией ситуации в Украине и агрессией России ввели против РФ несколько пакетов санкций, преимущественно против российских физических и юридических лиц, но также против лиц и институтов из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей бывшего руководства Украины. Подобные мероприятия скоординировано ввели также Европейский Союз, страны-члены «Большой семерки» и еще некоторые государства.