Санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется Украине - Госдеп
Позиция США относительно санкций против России не изменится после вступления Дональда Трампа на пост президента.
Об этом завил заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Наша позиция была и, безусловно, останется неизменной на протяжении этой администрации", - сказал он.
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Тонер отметил, что это касается и позиции США относительно Крыма.
"Что касается санкций в отношении Крыма, они остаются, пока Россия не снимет свои силы из Крыма и не вернет полуостров обратно Украине", - подчеркнул заместитель спикера Госдепа.
Кроме этого, он подтвердил неизменность позиции США относительно Японии, договор о безопасности с которой предусматривает, что в случае необходимости США стремится к защите Японии.
Ожидается, что Трамп примет присягу 20 января в качестве 45-го президента Соединенных Штатов.