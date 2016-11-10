Санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется Украине - Госдеп

Об этом завил заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Наша позиция была и, безусловно, останется неизменной на протяжении этой администрации", - сказал он.

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Тонер отметил, что это касается и позиции США относительно Крыма.

"Что касается санкций в отношении Крыма, они остаются, пока Россия не снимет свои силы из Крыма и не вернет полуостров обратно Украине", - подчеркнул заместитель спикера Госдепа.

Кроме этого, он подтвердил неизменность позиции США относительно Японии, договор о безопасности с которой предусматривает, что в случае необходимости США стремится к защите Японии.

Ожидается, что Трамп примет присягу 20 января в качестве 45-го президента Соединенных Штатов.