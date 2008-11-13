В ПР выбрали четыре фракции, которые должны договориться о спикере

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов) считает, что фракции Партии регионов, НУ-НС, КПУ и Блока Литвина должны договориться и внести консенсусную кандидатуру на должность председателя Верховной Рады.

Такое мнение В.КИСЕЛЕВ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Без консенсуса никакая кандидатура вноситься в зал не будет, то есть без предварительной договоренности, как минимум, четырех фракций, за исключением БЮТ», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Депутат считает, что в первую очередь должно состояться голосование по кандидатуре на должность председателя ВР, и только после этого фракции могут приступить к переговорам по созданию парламентского большинства.