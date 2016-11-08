CNN опубликовал данные о явке избирателей в пяти ключевых штатах США

Согласно информации на сайте телеканала, по состоянию на 13:30 (20:30 по киевскому времени), в штате Колорадо проголосовали более 2,2 млн человек. По состоянию на утро вторника, в этом штате 771 тыс. 745 республиканцев и 753 тыс. 052 демократа бросили избирательные бюллетени в урны.

В штате Вирджиния явка избирателей увеличивается и является устойчивой. В частности, в округе Лаудун по состоянию на утро по крайней мере 57 тыс. 382 из 238 тыс. 498 зарегистрированных избирателей проголосовали.

В то же время, явка избирателей в штате Джорджия высокая как никогда ранее. При этом 2 млн 381 тыс. 416 американцев этого штата досрочно проголосовали или прислали свой бюллетень по почте. Власти штата ожидают, что явка избирателей будет существенной.

Вместе с тем в штате Огайо явка избирателей устойчивая, но не рекордная.

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В штате Висконсин явка избирателей достаточно мощная. В частности, в двух наиболее населенных округах штата явка оказалась весомой, согласно сообщению, штат побил рекорды по досрочным голосованиям. В округе Милуоки примерно 30% зарегистрированных избирателей уже проголосовали. В местной избирательной комиссии ожидают, что более 70% избирателей до конца избирательного дня проголосуют, что должно стать рекордом штата в голосованиях на выборах президента США.

По прогнозу Reuters и Ipsos, явка на выборах в США может составлять около 60%.