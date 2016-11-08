Явка на выборах в США может стать самой высокой с 1968 года - Reuters/Ipsos

Если такое произойдет, то это будет самой высокой явкой избирателей с 1968 года, когда президентом США избрали Ричарда Никсона, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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В своем Twitter президент США Барак Обама призвал сегодня американцев прийти на выборы и посоветовал убедиться, что свой голос на выборах отдали "друзья, семья и все знакомые".

Today, progress is on the ballot. Go vote - then make sure your friends, your family, and everyone you know votes too. — President Obama (@POTUS) 8 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в США начались выборы 45-го президента. В полночь по местному времени в деревне Диксвилл Нотч (штат Нью-Гемпшир) открылись избирательные участки и закрылись, как только все восемь жителей отдали свои голоса.