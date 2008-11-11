Ющенко завтра собирает большое антикризисное совещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 12 ноября, проведет общенациональное антикризисное совещание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на совещание будут приглашены председатель Верховной Рады, лидеры парламентских фракций, премьер-министр Украины, ключевые министры, председатели областных государственных администраций, лидеры местного самоуправления, руководители промышленных предприятий, ученые, эксперты по финансово-экономическим вопросам.

Задача совещания - скоординировать усилия всех институтов, способных ускорить процесс разрешения кризиса, согласовать государственный курс, направленный на преодоление последствий кризиса.

Начало совещания в 13.00.

Совещание будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины и «5-го канала».