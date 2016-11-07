Финансирование Кремлем партий в различных странах становится вызовом национальной и региональной безопасности - депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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«Россия финансирует популистские политические партии и радикальные движения в Европе. Об этом уже открыто говорят не только эксперты и журналисты, но и лидеры государств. Так, недавно с таким заявлением выступил президент Болгарии Росен Асенов Плевнелиев.

Финансирование Кремлем подконтрольных политических партий в разных странах становится критическим вызовом национальной и региональной безопасности », — заявила Фриз.

Она отметила, что сегодня мы наблюдаем рост попыток России получить влияние на политику иностранных государств.

«В этом риски для Украины совпадают с рисками стран Европы. Убеждена, что сегодня единственным эффективным методом противодействия агрессору для всей Европы является единство позиций по отношению к общей угрозе. Именно единство Европы с конца Второй мировой войны обеспечивало мир и стабильность в регионе. Ведь именно разрушение единства, усиление центробежных сил в Европе, через финансирование и усиление ультраправых, неонацистских и маргинальных партий, — цель внешней политики РФ », — подчеркнула депутат.

Фриз также утверждает, что попытки финансирования партийных проектов и псевдообщественных движений с территории РФ наблюдаются в Украине.

«Мы одни из первых в Европе столкнулись с этой проблемой и сегодня находимся на передовой этого противостояния. Украине и Европе нужны новые демократические механизмы предупреждения финансирования политических проектов из-за рубежа. Этот вопрос несколько выходит за рамки простого контроля над расходами и прозрачностью происхождения средств. Он является сложным и на настоящее время не имеет решения, что требует консультаций для наработки плана действий по этой угрозе с нашими партнерами из Североатлантического альянса. Планирую поднять этот вопрос на ближайшем заседании ПА НАТО в Стамбуле », — добавила Ирина Фриз.