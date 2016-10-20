Нардеп об итогах вчерашней встречи в Берлине: "Путин остался с носом"

По итогам встречи президент РФ Владимир Путин согласился на ряд условий, которые ранее Кремль отвергал. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

По мнению нардепа, вчерашняя встреча показала очевидное ускорение, ведь Путин согласился на Дорожную карту.

«Направления ее разработки согласованы, а примут ее на следующей встрече в нормандскому формате уже в ноябре. Учитывая, что перед тем главы государств не собирались год, ускорение очевидное», - написала Фриз.

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Между тем, парламентарий отметила, что российскому президенту пришлось согласиться на вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе.

«Это серьезная тактическая победа Украины. В перспективе вооруженные полицейские смогут взять под контроль границу до передачи ее Украине, да и не будут бояться каждого выстрела, потому что смогут дать залп в ответ», - отметила она, добавив, что «Путин остался с носом и Украина не уступила в вопросе выборов: сначала вывод иностранных войск, освобождение заложников и другие опасные условия, а потом выборы».

Кроме того, как подчеркнула Фриз, России придется выполнять Минские договоренности, ведь в Берлине также были оговоренны 4 новых места разведения сил на Донбассе, среди которых есть и Дебальцево.

Напомним, сразу после завершения переговоров в Берлине президент Петр Порошенко заявил, что никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует.

"В течение последних полгода мы ставили перед собой перевод формата отношений в формат создания "дорожной карты", где будет четко определено две составляющих – составляющая последовательности шагов, которые мы делаем для имплементации Минских соглашений и гарантии их выполнения", - заявил он.