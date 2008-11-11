Нардеп-«коррупционер» ответил «негодяям высшей категории» из СБУ

Народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ называет политическим заказом обвинения заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА в его адрес в якобы противоправном вмешательстве в деятельность ведомства.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА.

М.ВОЛЫНЕЦ предоставил корреспонденту УНИАН свое депутатское обращение к временно исполняющему обязанности председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, в котором просил прекратить вмешательство работников СБУ в деятельность Петровского завода угольного машиностроения.

В депутатском обращении отмечается, что с целью улучшения ситуации на угольных предприятиях с 2002 года была предусмотрена ежегодная государственная поддержка на разработку технологий по созданию системы Унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами. Разработка этой системы была поручена именно Петровскому завода угольного машиностроения.

В документе М.ВОЛЫНЕЦ сообщает, что к нему обратились руководитель и председатели профсоюзных организаций этого предприятия с заявлением по поводу вмешательства работников СБУ в деятельность завода, которая касается создания и внедрения вышеуказанной системы. М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что именно этим и было продиктовано его обращение в СБУ.

Народный депутат также продемонстрировал ответ СБУ, в котором указывалось, что Служба безопасности осуществляет свои полномочия в соответствии с требованиями законодательства.

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что «будет реагировать на несостоятельные обвинения СБУ и объяснять всем, что НАЛИВАЙЧЕНКО и ДУРДИНЕЦ являются негодяями высшей категории». «Они политику смешивают со своими обязанностями и работают по заказу. Это политическое давление на меня, потому что я нахожусь во фракции БЮТ», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ заявил, что Служба безопасности Украины выявила ряд фактов коррупции, к которым причастны некоторые народные депутаты.

Среди других, он привел обращение народного депутата М.ВОЛыНЦА (БЮТ) по поводу проверки возможного незаконного использования свыше 80 млн. грн. бюджетных средств на Петровском заводе угольного машиностроения, выделенных для обеспечения безопасности шахтеров. По его словам, М.ВОЛЫНЕЦ в своем обращении требовал прекратить законные действия работников СБУ.