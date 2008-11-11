Руководство СБУ назвало поименно коррупционеров из ВР

Служба безопасности Украины выявила ряд фактов коррупции, к которым причастны некоторые народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции сообщил заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ.

По его словам, СБУ задокументировала и пресекла противоправную деятельность организованной преступной группировки, известной в среде контрабандистов под названием «Берега».

«Как только мы возбудили уголовное дело, к нам поступило обращение от народного депутата Украины Олега РАДКОВСКОГО (БЮТ), в котором он отмечает, что является «почетным президентом холдинговой компании «Берег-Групп», и обвиняет нас в том, что мы выполняем заказ конкурентов и наши меры носят заказной характер», - сказал он.

При этом Т.ДУРДИНЕЦ отметил, что аналогичные обращения этот народный депутат направил в Генпрокуратуру, которая не обнаружила никаких нарушений в действиях сотрудников СБУ, более того, на сегодняшний день возбуждено и расследовано три уголовных дела по фактам контрабанды этой группы и предупреждено нанесение ущерба государству от противоправной деятельности, который ежегодно достигал 400 млн. грн.

В качестве другого примера коррупционных действий народных депутатов Т.ДУРДИНЕЦ привел деятельность депутата Дмитрия СВЯТАША (Партия регионов), который с целью “предубеждения законных действий правоохранительных органов по документированию возможной противоправной деятельности подконтрольных ему коммерческих структур” обратился в СБУ с перечнем 14 нежилых помещений на территории Харьковской области, которые якобы используются им для осуществления депутатских полномочий.

«Непонятно, каким образом для осуществления депутатских полномочий народному избраннику необходимы его служебные помещения площадью свыше несколько десятков тысяч квадратных метров только в одной Харьковской области. У нас есть данные, которые проверяются, свидетельствующие, что отдельные из них используются в противоправной деятельности», - сказал заместитель председателя СБУ.

Также он привел обращение народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА (БЮТ) по поводу проверки возможного незаконного использования свыше 80 млн. грн. бюджетных средств на Петровском заводе угольного машиностроения, выделенных для обеспечения безопасности шахтеров. По его словам, М.ВОЛЫНЕЦ в своем обращении требовал прекратить законные действия работников СБУ.

В то же время, проверяя факты нарушения председателем Госпотребстандартп Украины требований действующего законодательства при назначении на руководящие должности в областных управлениях по делам защиты прав потребителей, СБУ получила обращение от народного депутата Юрия КАРМАЗИНА (НУ-НС), в котором он обвиняет Службу безопасности в политических преследованиях и требует прекратить проверку.

Как отметил Т.ДУРДИНЕЦ, «в настоящее время у нас в проверке находятся материалы относительно фактов взяточничества во время выдачи сертификатов соответствия требованиям Госстандарта Украины, которые выдаются с нарушением установленного порядка на транспортные средства иностранного происхождения при их ввозе в Украину для постоянного пользования».