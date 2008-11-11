В СБУ накопилась очередная куча компромата на соратника Луценко

В Службе безопасности Украины поступают обращения от общественных организаций и граждан относительно злоупотреблений, совершенных народным депутатом Геннадием МОСКАЛЕМ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) во время пребывания в различных должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции сообщил заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ.

«В адрес СБУ поступает информация от организаций и граждан о причастности Г.МОСКАЛЯ к злоупотреблениям, когда он занимал те или другие должности», - сказал он.

По словам Т.ДУРДИНЦА, в этих обращениях граждане, в частности, указывают на незаконный ввоз в Украину и легализацию автомобиля «Лексус»; содействие в незаконном выделении одной из компаний земельного участка в Крыму.

Кроме того, авторы обращений просят СБУ проверить информацию о причастности Г.МОСКАЛЯ к владению гостиницами в Македонии и Чехии.

При этом Т.ДУРДИНЕЦ отметил, что Г.МОСКАЛЬ «уклоняется от контактов со Службой безопасности» для дачи объяснений относительно деятельности незаконно созданной комиссии при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий по вопросам рассмотрения материалов об определении участников боевых действий.

По его словам, также Г.МОСКАЛЬ не является в СБУ для предоставления объяснений по поводу незаконного получения статуса участника боевых действий и получения соответствующих льгот народным депутатом Сергеем ВАСИЛЕНКО.

Т.ДУРДИНЕЦ пообещал, что СБУ обнародует результаты проверки информации о возможных злоупотреблениях Г.МОСКАЛЯ.