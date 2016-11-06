Бывший охранник Путина стал заместителем главы ФСБ

Как говорится в сообщении службы от 5 ноября, Зиничев подал в отставку с должности и.о. губернатора Калининградской области в прошлом месяце, а назначен заместителем ФСБ в октябре.

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Зиничев был членом команды личной безопасности Путина лишь несколько лет назад. В то же время ФСБ заявляет, что он «в силовых структурах с июня 1987 года». Тогда нынешняя ФСБ имела название КГБ.

Как сообщал УНИАН, Зиничевв два месяца побыл губернатором Калининградской области.