Бывший охранник Путина стал заместителем главы ФСБ

07:38, 06 ноября 2016
Политика
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Бывший охранник президента России Владимира Путина Евгений Зиничев назначен заместителем директора российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Евгений Зінічев / Скриншот видео

Как говорится в сообщении службы от 5 ноября, Зиничев подал в отставку с должности и.о. губернатора Калининградской области в прошлом месяце, а назначен заместителем ФСБ в октябре. 

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Зиничев был членом команды личной безопасности Путина лишь несколько лет назад. В то же время ФСБ заявляет, что он «в силовых структурах с июня 1987 года». Тогда нынешняя ФСБ имела название КГБ.

Как сообщал УНИАН, Зиничевв два месяца побыл губернатором Калининградской области.

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