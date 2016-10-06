Охранник Путина два месяца побыл губернатором Калининградской области

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет издание «Росбалт».

По словам Пескова, Путин удовлетворил просьбу Зиничева и перевел его на другую работу.

«Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу. Президент удовлетворил эту просьбу», — сказал представитель президента.

Песков также сообщил, что новым и. о. главы региона назначен Антон Алиханов.

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«Сегодня глава государства принял Антона Алиханова, который возглавляет правительство Калининградской области, и по результатам встречи назначил его исполняющим обязанности губернатора области. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время», — добавил он.

Евгений Зиничев ранее возглавлял управление ФСБ по Калининградской области. В июле 2016 года Зиничев стал и. о. губернатора региона. Как выяснили российские СМИ после этого назначения, с 2004 по 2010 гг. Зиничев исполнял функции охранника Путина.

Как ранее сообщал УНИАН, на выборах губернатора Тульской области занял первое место другой бывший охранник президента России Владимира Путина – Алексей Дюмин.