События недели: версия читателей УНИАН – "приход" Добкина и розыгрыш Порошенко

На этой неделе читателей продолжало «трясти» от содержимого карманов народных избранников и чиновников. Волна народного гнева и возмущения была настолько высокой, что депутаты с особо нежной психикой стали жаловаться на травлю. Таким, например, оказался Игорь Грынив, глава парламентской фракции БПП. Этот народный избранник, известный своими попытками «кастрировать» законопроект об электронных декларациях заявил, что теперь быть полностью прозрачным ему просто…неинтересно.

Согласно проведенному опросу УНИАН, больше всего украинцев шокировали даже не столько объемы «нажитого непосильным трудом», сколько банальное жлобство отдельных особей, которые, имея на руках десятки миллионов наличными, не брезговали брать у государства материальную помощь в размере 20 тысяч гривень или получать деньги на аренду квартиры.

Стоит отметить, что главный блюститель закона Генпрокурор Луценко уже пообещал плотно заняться теми, кто задекларировал более 100 тысяч долларов наличными. При этом, набравшись храбрости, во всеуслышание заявил, что перед законом все равны, поэтому декларация Порошенко будет проверена так же, как и все остальные.

Не успели затихнуть страсти по е-декларациям, как масла в огонь подлил нардеп Дмитрий Добкин, родной брат еще одного светоча украинского политикума, широко известного своей нелюбвью к текстам, которые «немножко по-дебильному написаны».

Дело в том, что Добкин-младший так усердно трудился на благо страны, что устал и решил прямо во время заседания обсудить с туристическим агентом покупку отпускного тура за 135 тысяч евро. Окрыленный перспективой поездки в теплые края он, видимо, решил «отъехать», не дожидаясь срока. Ему повезло – в Раде портал для «отъезда» находится за одной из колонн зала, спрятавшись за которой, он принял неустановленное вещество, запив его водой из бутылки. После этих нехитрых и простых движений под куполом Рады появился совершенно иной Добкин. Новая ипостась нардепа похоже, не осознавала, где она находится и что вообще происходит вокруг.

Широкая общественность сразу заподозрила, что за той таинственной колонной явно раздают что-то бодрящее и веселящее. А поскольку за подобным перевоплощением конкретно этого депутата страна наблюдала уже не раз, разразился очередной скандал. Как сейчас модно говорить, СМИ и соцсети «взорвали» фотожабы и коубы на тему загадочного поведения нардепа.

Отдуваться пришлось Добкину-старшему. По его словам, для нахождения в Раде в приподнятом настроении, нет необходимости употреблять алкоголь или другие стимуляторы. «Там такая обстановка, и можно встретить такие приятные лица, что от одного вида и воздуха можно опьянеть», - заявил он. После чего во всем обвинил журналистов, которые, по его словам, «из любого человека могут сделать идиота», при этом добавив, что в поведении своего родственника не видит ничего странного.

Сам же Дмитрий Добкин объяснил свое загадочное поведение некими проблемами со здоровьем и пообещал пройти тест на содержание нелегальных снадобий в крови, после чего благополучно испарился и на людях последние дни не появляется. Видимо, пришло время искать очередную волшебную колонну, за которой можно спокойно взбодриться, не переживая, что попадешь в объективы журналистов.

Но если с Добкиным-младшим все ясно, то вот с кем битых два часа разговаривал наш президент, читатели так и не поняли, хотя пытались постичь эту тайну многие.

Сначала на сайте президента появилось сообщение о телефонном разговоре президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. В сообщении пресс-службы Порошенко отмечалось, что стороны обсудили "актуальные вопросы повестки дня украинско-кыргызских отношений", среди которых были возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.

Все бы ничего, да вот только в пресс-службе президента Кыргызстана очень удивились такому сообщению, заявив, что их президент с человеком по имени Порошенко в этот день не разговаривал и предположили, что что украинского лидера мог кто-то разыграть.

Комментариев в аппарате президента Украины решили не давать, предпочтя молча удалить это сообщение с сайта. Зато на историю отреагировали в МИД Украины. Наши дипломаты подозревают, что провокация с "разговором" Порошенко и Атамбаева была направлена на срыв инициативы Украины в ООН по Крыму. История получилась, конечно, курьезная, но не смертельная, с кем не бывает. Остается только надеяться, что по поводу безвизового режима наш президент общается все-таки с реальными людьми. И – помнит, что у нас идет гибридная война, а наш противник в ней – подл и коварен.

Кстати, о безвизовом режиме. В последнее время читатели что-то совсем загрустили и читать оптимистические новости о том, как нам дадут «безвиз» уже завтра (или послезавтра), решительно отказываются. Но – не на этой неделе. Сообщение об отсутствии в ноябрьской повестке Европарламента вопроса о безвизовом режиме расстроило многих. Ведь у всех еще были свежи в памяти обещания, что Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза именно к саммиту 24 ноября. Как говорится, ничто так не согревает душу в преддверии безвизового режима, как наличие «шенгена» в паспорте.

Не утихает интерес читателей и к скандалу с принудительной посадкой в «Жулянах» беларуского авиалайнера. В Беларуси опубликовали полную расшифровку переговоров пилотов «Белавиа» с диспетчерской «Жулян». Позже в открытом доступе появилась и аудиозапись этих переговоров. Все сомневающиеся убедились, что пилотам лайнера таки угрожали применением боевой авиации в случае невыполнения указания вернуться в аэропорт вылета. Отрицавшие ранее сам факт угрозы боевой авиацией гражданскому лайнеру сбушники и здесь решили не оригинальничать и все вину свалили на перестаравшихся диспетчеров. Мол, никаких подобных указаний о поднятии истребителей мы не давали, переговоров с пилотами не вели, а «только просили повернуть самолет». Скорее всего история закончится выплатой компенсации «Белавиа» и извинениями по дипломатическим каналам.

Пока украинцы следили за прячущимся за колонной Добкиным и гадали, с кем же все-таки общался президент, в стране произошел ряд действительно важных событий, которые оказались незаслуженно обделены читательским вниманием.

Наша Рада наконец-то приняла несколько полезных для страны законов. Ключевое – это принятие закона об упрощении экспорта услуг для развития IT-индустрии. Этот закон, отменяя ряд абсурдных в наше время требований, кардинально облегчает жизнь украинской IT-индустрии, которая приносит в экономику страны сотни миллионов долларов. Больше не надо подписывать бумажные контракты при экспорте услуг и нанимать переводчиков – подписал электронный инвойс (счет) и – вуаля, дело сделано. Даже не верится, что у нас такое возможно.

Также был принят закон о сокращении проверок бизнеса и сужении перечня оснований для проведения внеплановых проверок. Теперь в Украине будет введен электронный реестр проверок, в который будут занесены все проверки, плановые и внеплановые, а также их причины, инициаторы, содержание и результаты. Фактически, в стране вводится презумпция невиновности субъекта хозяйствования. В случаях, когда в законодательстве есть нормы, которые могут трактоваться как в пользу предпринимателя, так и в пользу государства, они будут теперь трактоваться в пользу предприятия.

Кроме того, напуганные реакцией населения на е-декларации, депутаты приняли постановление, которое отменяет недавнее решение парламента о повышении зарплат нардепам депутатам в 2-2,5 раза – до более чем 40 тысяч гривень.

И, на сладкое, расскажу вам об интересном, хотя и незамеченном аудиторией открытии британских ученых. Они провели полномасштабное исследование и назвали самые навязчивые песни последнего десятилетия. Оказывается, 90% людей регулярно сталкиваются с навязчивыми мелодиями, которые никак не хотят выходить из головы. Хотите узнать, какая, по их мнению, самая навязчивая песня? Тогда вам сюда.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН