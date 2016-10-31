"Такая травля" - Грынив пожаловался на освещение е-деклараций и объяснил, почему депутаты держат деньги в наличке

Народные депутаты держат деньги в наличке, согласно е-декларациями, в связи с тем, что не доверяют банковской системе. Об этом заявил председатель парламентской фракции БПП Игорь Грынив, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Рады, пишет «УП».

"Мне задавали этот вопрос, я думаю, что можно считать", - сказал он.

Кроме того Грынив также пожаловался на «травлю» в ходе освещения электронных деклараций парламентариев.

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"Такая травля... Если бы это выглядело нормально с прозрачностью - я готов быть полностью прозрачный. Но если это травля - просто неинтересно", - добавил он.

Напомним, в Украине 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Сам Гринев в своей декларации указал четыре земельных участка, автомобили, старинные иконы и 210 тыс. долларов наличных.

Согласно декларации, у депутата есть наличные денежные средства в размере 210 тыс. долларов и денежные средства, размещенные на банковских счетах, - 300 тыс. грн ("Райффайзен Банк Аваль"). Его жена имеет 30 тыс. долларов наличными.