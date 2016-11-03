Рада приняла закон об упрощении экспорта услуг для развития IT-индустрии

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры заключения внешнеэкономических договоров, финансовой отчетности при экспорте услуг, а также отмену валютного контроля для операций по экспорту услуг, что поможет развитию в Украине IT-индустрии и рынка фрилансеров (самозанятых специалистов).

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За принятие соответствующего законопроекта №4496 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг)» за основу и в целом проголосовали 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, докладывая по законопроекту, сообщил, что данный законопроект снимает барьеры для заведения в Украину валютной выручки экспортерами услуг.

«По сути мы приводим украинское законодательство в соответствие с теми условиями, которые сегодня существуют в мире… Я думаю, что сегодня мы должны принять законопроект в целом как закон, чтобы содействовать украинским ІТ-специалистам, креативным индустриям, всем, кто оказывает интеллектуальные услуги, чтобы ликвидировать искусственный валютный контроль, который сегодня не работает в этой отрасли, а создает искусственные регуляторные барьеры», - сказал Галасюк.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает отмену обязательного заключения внешнеэкономического договора в письменной форме и дает возможность его заключения в электронной форме путем принятия публичной оферты, обмена электронными сообщениями или путем выставления счета (инвойса).

Кроме того, законопроект запрещает банкам требовать перевод документов с английского на украинский язык. Также, согласно законопроекту, счет (инвойс) будет признаваться первичным документом, что должно упростить процедуры ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Согласно предлагаемым изменениям, инвойс может быть подписан с помощью личной или электронной подписи.

В пояснительной записке указывается, что, по данным Государственной службы статистики, за 2014 год резиденты Украины предоставили услуги нерезидентам на сумму почти 11,5 млрд долл., из которых услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг составили 1,7 млрд долл., деловые услуги - на 1,25 млрд долл.

Авторы документа указывают, что все большее развитие получают коммуникационные площадки заказчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, в частности фриланс-биржи, которые играют важную роль в конкурентоспособности именно малого бизнеса. По данным открытого сообщества «beFreelancer - фриланс для украинцев», ежегодный объем экспорта услуг фрилансерами составляет около 350 млн долл.

Однако подавляющее большинство фрилансеров вследствие сложности и чрезмерной бюрократизации процесса не работает в легальном поле, а пользуется системами Payoneer, PayPal и другими. Из-за этого объемы экспорта услуг сокращаются. В 2015 году экспорт услуг составил лишь 83% от показателя 2014 года. В частности, компьютерных услуг было предоставлено почти на 966 млн долл., или 88% от объема 2014 года. В связи с этим возникла необходимость упростить процесс экспорта услуг, чтобы стимулировать детенизацию данной отрасли.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) разработали законопроект, который, в частности, предусматривает отмену валютного контроля операций по экспорту услуг.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг)» был разработан в начале апреля 2016 года Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Лидерство в экономическом управлении» совместно с Минэкономразвития при участии ассоциации «Информационные технологии Украины», фриланс-биржи Upwork, Центра экономической стратегии и организации EasyBusiness.

В поддержку законопроекта выступали также общественная организация «Реанимационный пакет реформ», Национальный банк и представители ИТ-сектора.