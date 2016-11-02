Семенченко с трибуны ВР призвал Добкина сложить мандат за неадекватное поведение

"Я хочу обратиться к Оппозиционному блоку. Я настаиваю, чтобы Дмитрий Добкин вышел сюда и ответил на эту реплику", - сказал Семенченко, передает Украинская правда.

"Я не понимаю, что происходит за той колонной? Когда - то ли таблетки принимает, то ли еще что-то, и человек ведет себя неадекватно", - заявил Семенченко. Он призвал Добкина-младшего сложить мандат.

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области (город Балаклея). За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, в сети было опубликовано видео с Добкиным. 1 ноября во время заседания Совета он заказал тур за 135 тысяч евро, после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого он вел себя нервно, вероятно, как в состоянии наркотического опьянения.

Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые.