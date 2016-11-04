Скандал в украинском небе: появилось аудио с якобы угрозами в адрес самолета "Белавиа"

На аудио, которое опубликовано на Youtube, слышен разговор диспетчера с экипажем самолета, а также переговоры пилотов в кабине.

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Напомним, ранее появилась полная текстовая расшифровка записи переговоров экипажа "Белавиа" с диспетчерской аэропорта Жуляны.

Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ уже опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

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