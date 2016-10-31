Reuters: украинцы шокированы декларациями чиновников

Об этом пишет Алессандра Прентис в статье "Украинцы декларациями политиков", опубликованной на сайте Reuters.

Некоторые задекларировали миллионы долларов наличными. Другие заявили, что владеют парками роскошных автомобилей, дорогими швейцарскими часами, ювелирными изделиями с бриллиантами и большими участками земли. Эти откровения могут еще больше подорвать общественное доверие к власти в Украине, где средняя зарплата составляет чуть более $ 200 в месяц.

У чиновников было время до воскресенья, чтобы загрузить данные о своих активах и доходах в 2015 году в открытую базу данных. Это происходило в рамках поддерживаемой Международным валютным фондом кампании для повышения прозрачности и модернизации экономики Украины, пострадавшей от рецессии.

Премьер-министр Владимир Гройсман, который на прошлой неделе сравнил процесс декларирования с прыжком из самолета, указал, что он и его жена в общей сложности располагают $ 1,2 млн и 460 000 евро наличными и коллекцией роскошных часов.

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База данных также показывает, что Гройсман, бывший бизнесмен и провинциальный мэр, не одинок в том, что предпочитает хранить большую часть своих денег вне банковской системы Украины.

Расчеты Reuters, основанные на декларациях, показывают, что 24 члена украинского правительства вместе имеют в распоряжении около $ 7 млн, только наличными.

В декларациях двух братьев из фракции президента Петра Порошенко, Богдана и Ярослава Дубневичей, речь идет о сбережениях на сумму более $ 26 млн, также только наличными.

"Когда Министерство экономики говорит, что в некоторых сферах около 60 процентов экономики находится в тени, то это можно объяснить объемом денежных средств, зарегистрированных государственными служащими, должностными лицами и законодателями", - сказал Тарас Качка, заместитель исполнительного директора в Международном фонде Возрождение Джорджа Сороса.

"Это отражение состояния нашего общества".

Министр юстиции Павел Петренко, который задекларировал $ 1 миллион на банковском счете и еще $ 500 000 наличными, сказал, что решение чиновников хранить наличные деньги указывает на недоверие к банкам, и многие украинцы смогут это понять.

"Конечно, кажется, что в странах ЕС хранить наличные деньги – признак нецивилизованности", - сказал он. "Но это связано с тем, что, скажем, дела банковской системы могли бы быть лучше. Это стало проблемой для многих украинцев, которые потеряли свои сбережения в банке".

Бутылка вина стоимостью $ 10 000

Система онлайн-декларирования предназначена для демонстрации доброй воли чиновников, того, что они готовы открыть свои финансы для общественности, отвечать за свои поступки и отойти от культуры, которая негласно позволила чиновникам накопить богатство через кумовство и взяточничество.

Тем не менее, реакция общественности скорее похожа на шок и беспокойство из-за экстравагантного образа жизни, о котором стало известно после обнародования деклараций.

"Мы не ожидали, что это станет таким распространенным явлением среди государственных чиновников. Сложно себе представить европейского политика, который вкладывает деньги в коллекцию вин, где стоимость одной бутылки превышает $10 000", - сказал Виталий Шабунин, глава неправительственного Центра противодействия коррупции.

Представитель "Оппозиционного блока", народный депутат Михаил Добкин указал в декларации 1780 бутылок вина и антикварную копию российского романа "Анна Каренина" стоимостью не менее $ 5 500.

Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы, указал, что в собственности его и его жены находятся швейцарские часы, ювелирные изделия с бриллиантами, шубы, тонкий фарфор и хрусталь, штурмовая винтовка и наличные деньги в евро и долларах на сумму $ 2,2 млн.

В своей декларации Олег Ляшко, глава популистской "Радикальной партии", который называет себя представителем простых людей, сообщил, что арендует дом и земельный участок в самом эксклюзивном районе Киева, и его семья располагает наличными на сумму эквивалентную более $ 1 млн.

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Другие декларации дают представление о конкретных увлечениях и интересах элиты Украины.

Игорь Грынив, глава фракции Петра Порошенко, владеет коллекцией икон, датируемых с 14-го века, и несколькими работами украинских мастеров-импрессионистов. Народный депутат Игорь Мосийчук вписал в декларацию ряд антикварного оружия, в том числе турецкий ятаган 16-го века, английский палаш и кинжал нацистов СС.

Многие высокопоставленные политики подали свои декларации в течение последних двух дней до истечения крайнего срока, что привело к нарастанию удивления и гнева в социальных СМИ в минувшие выходные.

"Вот я лично, как больной. Точнее, как крепко избитый и поэтому больной. Я не питал никаких иллюзий по поводу нашего политического и чиновничьего бомонда. Но все равно, то, что вылезло, как-то уже совсем за гранью", - написал в Facebook Роман Доник, волонтер на передовой.

Среднестатистический гражданин Украины существенно пострадал из-за экономического кризиса, начавшегося после проевропейского восстания "Майдан" и последующего пророссийского сепаратистского конфликта.

Национальная валюта гривна резко упала до 25 по отношению к доллару с 8 в 2013 году, а тарифы на электроэнергию выросли в рамках программы экономических реформ, которую поддерживает МВФ.

Недавние открытия, скорее всего, усугубят недовольство общества в отношении прогресса нынешнего руководства в проведении реформ. Опрос в сентябре показал, что только 12,6% теперь будут голосовать за фракцию Порошенко, по сравнению с 21,8% на последних выборах. В то же время поддержка популистских и оппозиционных партий растет.

Агентство по борьбе с коррупцией заявило, что теперь начнет проверку деклараций, но, учитывая поступление более 100 000 деклараций, сложно сказать, насколько тщательным будет этот процесс.