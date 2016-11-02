Михаил Добкин прокомментировал скандал вокруг странного поведения его брата в зале ВР (видео)

На снятом в кулуарах парламента видео, опубликованном на Youtube-канале censor.online, Добкин-старший отказался говорить о здоровье своего брата и его нервном поведении, которая, вероятно, могла быть вызвано действием наркотических препаратов.

Добкин отметил, что журналисты склонны "демонизировать" людей или выставлять их "идиотами".

Относительно тура за 135 тысяч евро Добкин рассказал, что спрашивал об этом у брата. По словам Добкина-старшего, его брат не заказывал этот тур, а лишь изучал во время работы ВР это предложение.

Добкин рассказал, что его брат с семьей и друзьями каждый год ездит зимой на горнолыжный курорт, что обходится дешевле, а предложение за 135 тысяч евро касалась тура в "теплую страну".

Михаил Добкин отметил, что уже 3 ноября его брат сам будет присутствовать в ВР.

Как сообщал УНИАН, нардеп от "Самопомічі" Семен Семенченко призвал Дмитрия Добкина сложить мандат за неадекватное поведение.

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области (город Балаклея). За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного законопроекта.

Ранее сегодня в сети было опубликовано видео с Добкиным. 1 ноября во время заседания Совета он читал сообщение о туре за 135 тысяч евро, после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого он вел себя нервно, вероятно, как в состоянии наркотического опьянения.

Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые.