Сегодня Ющенко будет заниматься бюджетом, а Тимошенко проблемами ГМК
08:48, 10 ноября 2008Политика
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Глава государства нагрянет к налоговикам
Сегодня утром Виктор Ющенко встретится с министром финансов Виктором Пинзеником и обсудит выполнение государственной сметы, а также необходимые изменения в проекте бюджета-2009.
Потом глава государства в Налоговой администрации проведет совещание по вопросам выполнения бюджета-2008.
А премьер-министр будет общаться с владельцами предприятий и объединений горно-металлургического комплекса. Сейчас они переживают кризис, много заводов остановились или находятся на грани прекращения работ. Члены правительства и промышленники совместно будут искать пути выхода из сложной ситуации.
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