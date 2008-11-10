Сегодня Ющенко будет заниматься бюджетом, а Тимошенко проблемами ГМК

Сегодня утром Виктор Ющенко встретится с министром финансов Виктором Пинзеником и обсудит выполнение государственной сметы, а также необходимые изменения в проекте бюджета-2009.

Потом глава государства в Налоговой администрации проведет совещание по вопросам выполнения бюджета-2008.

А премьер-министр будет общаться с владельцами предприятий и объединений горно-металлургического комплекса. Сейчас они переживают кризис, много заводов остановились или находятся на грани прекращения работ. Члены правительства и промышленники совместно будут искать пути выхода из сложной ситуации.

ICTV