Ющенко: украинский язык не уничтожили века лингвоцида

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что, возрождая государство и нацию, следует возобновить и языковую справедливость, обеспечить украинскому языку полноценное и беспрепятственное функционирование во всех без исключения общественных сферах, привить глубокую любовь и уважение к ней молодежи.

На этом В.ЮЩЕНКО акцентировал в обращении по поводу Дня украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, сообщила пресс-служба Президента.

По словам Главы государства, «это – святой долг перед Украиной и миром, перед прошлыми и грядущими поколениями».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, украинский язык не уничтожили «валуевские» и «эмские» указы, столетия агрессивного лингвоцида и репрессий. «В самые тяжелые времена войн, порабощения и голодоморов сила родного слова служила украинцам надежным оберегом», - подчеркивается в обращении.

«В независимой Украине государственный язык является тем стержнем, вокруг которого консолидируется украинская нация. Это один из главных символов нашей идентичности и самобытности, это наш достойный вклад в духовную и культурную копилку мировой цивилизации», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что верит в великое будущее нашего языка и культуры, а также в духовную силу украинского народа.