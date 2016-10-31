В "Воле народа" жалуются на "технические сбои", которые помешали двум нардепам подать декларации вовремя

Об этом говорится в заявлении депутатской группы, размещенной в Facebok.

«Декларация А.Гиршфельда была подана в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в пятницу, 28 октября. Вместе с тем, в связи с техническими причинами не была учтена НАПК. На сегодня декларация активирована и доступна», - сообщили в депутатской группе.

Читайте такжеСемеро депутатов могут попасть за решетку за умышленную неподачу е-декларации - Луценко

Вместе с тем в группе заверили, что помощники депутата Богуслаева вносят соответствующие исправления, чтобы система е-декларирования приняла документ.

"Во время заполнения е-декларации народного депутата Вячеслава Богуслаева возникли технические проблемы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Пока помощники нардепа вносят соответствующие исправления ошибок, чтобы система Е-декларации приняла документ. Депутат предупрежден, что за несвоевременное представление по уважительным причинам необходимо заплатить административный штраф", - сказано в заявлении.

По информации помощников Богуслаева, представителей НАПК сообщили о техническом сбое.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Ранее сегодня в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что 413 депутатов подали электронные декларации. Вместе с тем в НАПК заявили, что не подали декларации: Богуслаев, Гиршфельд, Игорь Шкиря, Юрий Шухевич, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Согласно сообщения СМИ, также декларацию не подала депутат Мария Матиос, поскольку находится на лечении.