В НАЗК назвали сумму штрафа за несвоевременную подачу е-декларации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге по завершению первого этапа е-декларирования.

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"Хотел бы напомнить субъектам деклараций, что в случае несвоевременного представления наступает соответствующая административная ответственность... Если субъект декларирования подал несвоевременно декларацию без уважительных причин - влечет за собой штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-1700 гривен", - заявил Радецкий.

"Несвоевременное сообщение об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии также влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов. Это 1700-3400 гривен", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

На сегодня в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 120 тыс. 954 документов.