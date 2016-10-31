Ирина Геращенко задекларировала 30 тысяч долларов и 50 тысяч гривень наличных и украшения

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В декларации отмечается, что муж Геращенко Антон Зацепин имеет квартиру в Киеве площадью 143,7 кв.м; дочь Анна - квартиру в столице площадью 76,6 кв.м; мать Ольга - квартиру в Черкассах площадью 59,2 кв.м, земельный участок в Литках (Киевская область) площадью 1000 кв.м и садовый (дачный) дом в Литках площадью 240 кв.м.

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Депутат отметила, что имеет две картины современного украинского искусства, а ее муж - одну. Также он имеет домашний кинотеатр. Геращенко же задекларировала часы с драгоценными камнями марки Piaget; украшение в виде подвески и кольцо, серьги, кулон и брошь. Стоимость этих ценностей не указывается.

Что касается транспортных средств, то в собственности мужа вице-спикера есть Ford Explorer 2013-го года выпуска. Также указывается Lexus 350 2007-го года выпуска, относительно которого говорится об другом праве пользования.

Геращенко отметила, что получила 75 тыс. 82 грн заработной платы по основному месту работы, возмещение средств на депутатские полномочия составили 80 тыс. 559 грн; компенсация стоимости проезда - 13 тыс. 808 грн. Декретные выплаты по уходу за ребенком - 17 тыс. 820 грн.

Заработная плата по основному месту работы мужа («Синьвей Украина») составила 120 тыс. 199 грн. Его доход от предпринимательской деятельности - 1 млн 875 тыс. 931 грн.

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Пенсия матери Геращенко составила 37 тыс. 788 грн, а дочь получила 180 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду. Доход от предоставления имущества в аренду матери депутата составил 18 тыс. грн.

В отношении денежных активов первый вице-спикер указала, что наличными у нее есть 30 тыс. долларов, 3500 евро и 50 тыс. грн. Ее мать имеет 10, 5 тыс. долларов наличными, а муж - 55 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 500 тыс. грн.

Кроме того, Геращенко имеет 28 тыс. 678 долларов в «Укрэксимбанке», а ее муж - 42 тыс. 22 доллара в «ПриватБанке» и 10 тыс. долларов в «Укрэксимбанке».