Нардеп Довгий задекларировал более 5 миллионов гривень, 95 картин и 10 статуй
Народный депутат Олесь Довгий (группа «Воля народа») задекларировал более 5 млн грн доходов за 2015 год, а также 95 картин, 10 статуй и 11 часов.
Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, которая обнародована в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В частности, народный депутат задекларировал 5 млн 350 тыс. 870 грн, из них заработная плата, полученная по основному месту работы составляет 76 тыс. 587 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества – 4 млн 436 тыс. грн.
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Также Довгий располагает наличными 1 млн 500 тыс. долл., 1 млн 773 тыс. 173 грн, 100 тыс. евро и 35 тыс. английских фунтов. Среди транспортных средств указано Lexus LS 460 2011 года выпуска.
Также депутат задекларировал 95 картин, 10 статуй, 1 скульптуру, 11 наручных часов, оружие – ружье Мerkel 12 калибра, 4 акустические системы, велотренажер и беговую дорожку TechnoGym.
Кроме того, Довгий владеет торговыми марками «Довгий», «Олесь», «Олесь Довгий» и такими же названиями на английском языке.
Его жена Екатерина Горина задекларировала 171 тыс. 898 грн доходов и 400 тыс. евро наличными.