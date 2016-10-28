В Турции суд освободил из-под ареста украинское судно

Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

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"После длительного судебного разбирательства было освобожден из-под ареста в турецком порту "Хайдарпаша" судно Украинского дунайского пароходства (УДП) "Татарбунары", - говорится в сообщении.

23 октября судно покинуло территориальные воды Турции и направилось к порту приписки.

Напомним, ранее в Италии оштрафовали 9 украинских моряков, которых подозревают в перевозке контрабанды.