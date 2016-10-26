В Италии оштрафовали 9 украинских моряков, которых подозревают в перевозке контрабанды - МИД
Соответствующее решение принял суд Италии.
Суд в Италии решил условно наказать и оштрафовать 9 граждан Украины, задержанных по подозрению в перевозке контрабанды.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.
"По результатам заседания суда в городе Палермо (Италия) по делу девяти граждан Украины – членов экипажа судна Munzur было принято решение о назначении им наказания в виде условного лишения свободы и присуждения им штрафа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас моряков разместили для дальнейшей отправки в Украину.
"Консульскими должностными лицами Посольства Украины в Италии совместно с представителями украинской общины оказано содействие во временном размещении освобожденных из-под стражи моряков и дальнейшем отправлении их на Родину", - добавили в МИД.
Как сообщали СМИ, стражи четырех стран - Италии, Испании, Греции и Турции в ходе спецоперации задержали 9 украинцев и одного грузина во время перевозки на судне Munzur контрабанды - 500 пакетов с 13 тоннами гашиша.
Судно Munzur шло под панамским флагом.