Нардеп из Львова «дешифровал» планы России

“В своих доктринах и заявлениях руководство РФ фактически возвращается к риторике времен “холодной войны”. Кремлевская верхушка дает понять, что “принуждением к миру” - как в свое время в Праге с помощью танков - планирует установить новый порядок в Европе. И пока мировое сообщество, в виде платы за дешевый российский газ, будет закрывать глаза на действия России, Кремль будет расширять горизонты своей агрессии”, - заявил народный депутат-“нашоукраинец”, член парламентского комитета в иностранных делах Андрей Парубий. Об этом сообщает ZAXID.netсо ссылкой на пресс-службу НСНУ.

Как стало известно, президент РФ Медведев считает, что после кавказского кризиса зафиксировано формирование качественно новой геополитической ситуации. "Мы доказали всем, в том числе и тем, кто спонсировал конфликт в Грузии, что способны защитить своих граждан и отстоять наши национальные интересы", - сказал он.

Медведев пообещал, что Россия будет способствовать урегулированию "очагов нестабильности в смежных регионах", в частности - разрешению Приднестровского и Нагорно-карабахского конфликтов.

“Если Медведев говорит, что будет способствовать урегулированию нестабильности в Приднестровье, то для этого Россия уже ввела туда свои войска под видом миротворцев”, - отмечает депутат. “Мне приходилось бывать в Приднестровье, - рассказал “нашеукраинец", - Этот крошечный кусок территории напоминает Советский Союз, где повсюду - российские блокпосты и военная техника”.

“Возможный конфликт на границе с Украиной будет иметь серьезные следствия для нашего государства, - считает депутат, - Ведь это ставит под угрозу не только нашу территорию, но и создает причины для возникновения гуманитарного кризиса и притока беженцев”.

“Поэтому Украина должна организовать страны Восточной Европы для противостояния России”, - убежден “нашеукраинец”, - И в этом нас должны поддержать как соседние страны, так НАТО и США”.