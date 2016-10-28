В Украине почти год работает киберполиция: ситуация с "электронной" преступностью улучшилась

Последствия работы правоохранителей отмечают как отечественные, так и зарубежные эксперты, говорится в сюжете ТСН.

Еще до недавнего времени Украина была лидером в сфере пиратства, говорит представитель ассоциации музыкальной индустрии Игнат Бережной. Его организация работает с киберполицией с первого дня ее создания.

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"Без киберполиции бороться с пиратством невозможно. Все правоохранители отмечают, что только там, где налажено сотрудничество с правообладателями, появляется существенный результат", - говорит он.

В течение последних двух месяцев правоохранителями было проведено несколько международных операций по выявлению и предотвращению распространения нелегального контента. "Данная работа является следствием отличного тандема, который сложился между киберполицией и правообладателем, а также киберполицией и представителями правоохранительных органов разных стран мира. Была прекращена деятельность международного торрент-треккингового ресурса, который занимал второе место в мире по популярности", - рассказал представитель полиции Сергей Крапива.

Такая работа была бы невозможна без поддержки из США и Великобритании. За год американские специалисты трижды проводили специальные тренинги для украинских кибер-правоохранителей и уже успели оценить профессионализм украинцев. Бой с киберпреступностью в сфере интеллектуальной собственности, электронной коммерции, хозяйственной деятельности и информационной безопасности не только повышает имидж страны, но и возвращает в государственный бюджет сотни миллионов гривен ежегодно.

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