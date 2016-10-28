Порошенко и Эрдоган осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Петр Порошенко поздравил турецкий народ с грядущей девяносто третьей годовщиной провозглашения Республики Турция.

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Президент Порошенко проинформировал турецкого лидера об увеличении срока безвизового нахождения с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода для турецких граждан на территории Украины. Аналогичное решение в отношении украинских граждан правительство Турции приняло ранее. Петр Порошенко назвал это важным шагом в развитии межчеловеческих отношений и экономических связей между странами.

Также, собеседники осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. Президент Эрдоган в очередной раз подчеркнул о непризнании результатов российских парламентских выборов на территории оккупированного полуострова.

Стороны договорились активизировать переговоры о зоне свободной торговли и обсудили порядок дальнейших контактов на высшем уровне.