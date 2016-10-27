"Не веришь? Я тебе говорю. Придешь ко мне": Порошенко объяснил анонсированное повышение "минималки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления нового председателя Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича.

«Вчера было объявлено чрезвычайно важное решение – принято решение с 1 января 2017 года в два раза повысить минимальную заработную плату», - заявил Порошенко.

По его словам, целью этого решения является борьба с бедностью. «Мы отвязали минимальную зарплату от прожиточного минимума для того, чтобы, опережая рост минимальной заработной платы, не было привязок. Зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума, но никто не запрещает, чтобы она была гораздо больше», - подчеркнул Порошенко.

«Что это такое, когда у нас расходы на безработного равны заработной плате? Какой дурак пойдет работать, если можно зарегистрироваться для пособия по безработице – сидеть и ничего не делать и получать ту же заработную плату в 1450 гривен, которой является минимальная заработная плата", – сказал он.

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По его словам, пособие по безработице будет оставаться таким же – 1450 гривен. «А человек, если он работает целую рабочую неделю, полный рабочий день, будет зарабатывать 3200 – и будет разница! Не веришь? Я тебе говорю. Придешь ко мне", – заявил Порошенко кому-то в зале, кто сидел напротив него.

Глава государства отметил, что основную выгоду от этого решения получат 4 миллиона украинцев, которые сейчас работают и имеют зарплату менее 1,5 тыс. гривен. "А минимальная заработная плата, знаете, каким налогом облагается? Налогом на доходы физических лиц. А налог на доходы физических лиц, знаете, куда идет? В местные бюджеты. Знаете, сколько местные бюджеты только от этого решения получат? 7,7 млрд грн. Слушайте, куда вы эти деньги девать будете?" – недоумевает глава государства.

Ранее Порошенко заявлял, что поддерживает предложение правительства о двукратном повышении минимальной зарплаты.