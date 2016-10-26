МИД о приговоре Карпюку и Клыху: Очередное свидетельство отсутствия справедливого правосудия в РФ

В МИД Украины заявили, что решение Верховного суда Российской Федерации относительно приговора для украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха доказывает, что в России отсутствует справедливое правосудие.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что МИД осуждает решение Верховного суда РФ.

«Политически мотивированные уголовные дела в отношении Николая Карпюка и Станислава Клыха, а также игнорирование Верховным судом Российской Федерации приведенных стороной защиты фактов фальсификации дела и многочисленных грубых процессуальных нарушений в ходе уголовного производства является очередным свидетельством отсутствия справедливого правосудия в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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При этом указывается, что суд проигнорировал законные требования Украины и стороны защиты Карпюка и Клыха.

«Требуем от государства-агрессора немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Николая Карпюка и Станислава Клыха, а также других граждан Украины, незаконно удерживаемых Российской Федерацией по сфабрикованным обвинениям», - отметили в МИД.

В ведомстве также призвали мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых, политических и экономических мер с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан.

Напомним, сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клиху.

"Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клиха оставить без изменения, а апелляцию - без удовлетворения", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клиха и Карпюка до 20 лет и 22,5 лет заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.