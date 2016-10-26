В Кремле утверждают, что ничего не знают о переговорах об обмене Карпюка и Клыха

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, от этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, «это вопрос и компетенция российского правосудия».

«Я не в курсе, что ведутся переговоры об обмене», - ответил Песков.

Кроме этого он сообщил, что судьба Клыха и Карпюка не поднималась в ходе встречи глав «нормандской четверки».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховный суд РФ на заседании рассматривает апелляцию на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.