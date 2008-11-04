В НУ-НС опровергают заявление Ющенко

Представители ряда политических сил, входящих в состав блока "Наша Украина – Народная самооборона", опровергают заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что депутаты от фракции НУ-НС не хотят восстановления демократической коалиции.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении представителей 6 политических сил, входящих в состав блока НУ-НС.

«Мы, лидеры большинства политических сил, на базе которых создан блок и фракция «Наша Украина – Народная самооборона», крайне удивлены утверждениями Президента об «отсутствии доверия к Юлии ТИМОШЕНКО в парламенте» и о нежелании фракции НУ-НС возвращаться в состав демократической коалиции», - отмечается в заявлении.

Его авторы утверждают, что в этом случае Президент “выдает желаемое за действительное”. “Возможно, он действительно мечтает о том, чтобы премьер-министр Украины не имела поддержки в парламенте, и именно на это сегодня направлены все усилия его Секретариата”, - отмечается в заявлении.

При этом подписанты утверждают, что на сегодняшний день для большинства субъектов “Нашей Украины - Народной самообороны” Блок Юлии Тимошенко является единственным стратегическим партнером, коалиционное правительство пользуется нашим доверием, а демократической коалиции нет достойных альтернатив. При этом в заявлении отмечается, что фракция блока НУ-НС не уполномочивала Президента делать заявления о нежелании фракции восстанавливать демократическую коалицию. Представители блока отмечают, что большинство членов фракции высказалось за восстановление коалиции, но собрания фракции, Политсовета блока не проводятся вообще, поскольку формальный руководитель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО держит в тайне место проведения заседаний. По их мнению, причина непроведения заседаний одна – “кукловоды с Банковой боятся, что на первом же заседании фракции будет принято решение о возвращении фракции в состав демократической коалиции”.

«Еще раз со всей ответственностью заявляем, что коалицию демократических сил в Верховной Раде можно и нужно восстановить на протяжении нескольких часов. Для этого нужно лишь одно – желание и политическая воля Президента”, - подчеркивают они.

Подписанты призывают Президента отказаться от немотивированных выпадов против правительства, премьер-министра и коалиции демократических сил, особенно сегодня – когда нации и государству нужна сплоченность перед вызовами, которые брошены Украине мировым финансовым кризисом.

Свои подписи под заявлением поставили лидеры Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, "Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО, „Вперед, Украино!” Олег НОВИКОВ, Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ, Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН, Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, говоря о возможности восстановления демократической коалиции, отметил, что этот вопрос заключается «исключительно в доверии к премьер-министру».

По словам В.ЮЩЕНКО, он не знает ни одной политической силы в парламенте, кроме БЮТ, которая сегодня могла бы поддержать действующего премьера. По его мнению, именно из-за отсутствия доверия к БЮТ у фракции «Наша Украина – Народная самооборона» «нет желания возвращаться в коалицию».