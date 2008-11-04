В ВР говорят, что держава потеряла интерес к Проминвестбанку

Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» не предусматривает национализации «Проминвестбанка» – пункт о выделении средств на эти цели был изъят из окончательной редакции документа.

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности. (Антикризисный закон был принят ВР 31 октября, 3 ноября его подписал Президент – УНИАН).

Как уточнили в Комитете, по результатам голосования депутатов этот пункт был исключен из текста антикризисного закона.

«Государство не примет участия в национализации «Проминвестбанка». Это будет частный инвестор», - заявили в Комитете.

Как сообщал УНИАН, в проекте антикризисного закона (от 28 октября 2008 г. № 3309-4) было предусмотрено внести изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Ст. 33 предлагалось изложить в таком виде: «Установить, что увеличение уставного капитала ОАО «Экспортно-импортный банк Украины» в размере 1 млрд. грн. осуществляется с целью покупки им акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк».

Напомним, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено только 2 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стала рейдерская атака, которая спровоцировала досрочный отзыв вкладов населения, в свою очередь это вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

Идею национализации ПИБа поддерживали Совет Национального банка Украины, председатель Верховной Рады, член Совета НБУ Арсений ЯЦЕНЮК и президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

Сегодня, 4 ноября, пресс-служба «Альфа-Банка» (Украина) заявила, что банк в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай ЛАГУН, завершают согласование условий соглашения о покупке «Проминвестбанка» (Киев).

«На данном этапе согласование документов еще не завершено. В случае подписания документов будет сделано официальное заявление банка", - говорится в сообщении пресс-службы.