Регионалы начинают войну с Тимошенко по всей Украине

14:05, 04 ноября 2008
Политика
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Чрезвычайные сессии, рабочие группы...

Сегодня на заседании президиума политсовета Партии регионов было принято решение инициировать проведение чрезвычайных сессий всех советов местного уровня для рассмотрения региональных антикризисных программ и создания рабочих групп для контроля над обеспечением выполнения этих программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на этих сессиях предлагается рассмотреть вопрос о срыве правительством Юлии ТИМОШЕНКО отопительного сезона, в результате которого 5 миллионов граждан Украины оказались без тепла, а во многих школах сорван учебный процесс. Будут обсуждаться проблемы растущей безработицы, роста цен и резкого снижения уровня жизни людей, указывается в сообщении.

 

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