Регионалы начинают войну с Тимошенко по всей Украине

Сегодня на заседании президиума политсовета Партии регионов было принято решение инициировать проведение чрезвычайных сессий всех советов местного уровня для рассмотрения региональных антикризисных программ и создания рабочих групп для контроля над обеспечением выполнения этих программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на этих сессиях предлагается рассмотреть вопрос о срыве правительством Юлии ТИМОШЕНКО отопительного сезона, в результате которого 5 миллионов граждан Украины оказались без тепла, а во многих школах сорван учебный процесс. Будут обсуждаться проблемы растущей безработицы, роста цен и резкого снижения уровня жизни людей, указывается в сообщении.