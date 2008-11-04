В БЮТ признали, что у Януковича - высокие шансы стать премьером

БЮТ завалит исками административные суды, чтобы не допустить инициирования новых досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом в интервью газете «Дело» (№ 201 от 4 ноября) заявил народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Отвечая на вопрос относительно последующих шагов БЮТ, направленных на недопущение новой возможной избирательной кампании, он сказал: «Избирательный процесс состоит из десятков этапов, которые осуществляются органами власти. Мы по формальным признакам практически завалим исками административные суды. Создадим на этот период мощнейшую разветвленную на все регионы Украины (вплоть до районов) юридическую службу, которая будет обжаловать малейшие формальные и фактические события, если они будут происходить в избирательном процессе. Это будет делаться, с тем чтобы, подойдя к дате выборов, мы смогли признать их недействительными. Но только в том случае, если они, не дай Бог, начнутся. Поэтому те, кто предлагает потратить 150-200 миллионов долларов на выборы, пусть инвестируют их в социальные проекты».

При этом А.ПОРТНОВ признал «дискуссионность» стратегии обращения в административные суды, а не обжалование указа Президента о досрочных выборах в Конституционном суде. «Да, БЮТ избрал дискуссионную стратегию, подав иск в административный суд. Но то, что делал Президент с ликвидацией судов и с увольнением судей, совершенно неоправданно», - отметил депутат.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, А.ПОРТНОВ отметил, что возможное проведение досрочных парламентских выборов в следующем году будет бессмысленным как для страны, так и для основных политических сил, в свете начала президентской кампании.

«Если даже выборы и состоялись бы, мы будем иметь следующее правительство лишь в марте-мае. Напомню, что выборы происходят в 60-дневный срок. После того как ЦИК недели две занимается обработкой результатов, еще несколько недель заседает Высший административный суд. Далее в течение 30 дней идет подготовительное заседание парламента. За этим следуют спикериада и премьериада. Это может затянуться до полугода. Это при условии, что БЮТ оставит сопротивление и, теоретически, согласится на выборы. А в марте уже официально стартует президентская кампания. Нужно ли это стране? Не легче ли тогда объединить эти кампании? Что выиграет Виктор ЯНУКОВИЧ, который, по нашему глубокому убеждению, участвует в переговорах с «Нашей Украиной» и Секретариатом Президента лишь потому, что у него высокие шансы стать премьер-министром? Я могу абсолютно точно спрогнозировать, как будет работать правительство ЯНУКОВИЧА, если оно станет следующим после нашего. Президент обязательно навяжет более 70% своих членов Кабмина, шантажируя собственными антиконституционными действиями, к примеру, не будет вносить кандидатуру ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра. Следом за этим акты правительства будут приостанавливаться, а СНБО и Секретариат Президента также теоретически будут мешать правительству. Неизвестно, как в таких условиях Партия регионов будет реализовывать свою программу», - считает А.ПОРТНОВ.