Россия до сих пор присутствует на Донбассе - генсек НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек НАТО сказал во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Напомнив, что на минувшей неделе он встречался с президентом Украины Петром Порошенко, Столтенберг сказал: «Я заверил его, что НАТО будет оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине».

По словам Столтенберга, практическая помощь оказывается через трастовые фонды; также союзников поощряют оказывать поддержку на двусторонней основе, а на саммите НАТО в Варшаве для Украины был принят комплексный пакет помощи.

«Мы также поддерживаем Украину, призывая Россию выполнить полностью Минские договоренности. Россия несет большую ответственность, потому что Россия продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе, они продолжают там свое присутствие. Поэтому у России особая ответственность за выполнение Минских договоренностей», - подчеркнул генсек НАТО.

В этой связи он отметил, что режим прекращения огня должен уважаться, все вооружение должно быть выведено, а Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть предоставлен полный доступ для мониторинга.

По словам Столтенберга, в НАТО приветствуют принятие во время недавних переговоров в «нормандском формате» дорожной карты по выполнению Минских договоренностей. «Я могу вас заверить, что мы продолжим призывать Россию искать мирное решение, которое будет базироваться на Минских договоренностях, продолжим поддерживать Украину и выполнение Минских договоренностей», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь не идет о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.

Позже в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали размещение вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке российско-украинской границы, президент РФ Владимир Путин лишь дал «потенциальное согласие».