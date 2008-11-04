Литвин: украинские власти обрадовались финансовому кризису
До конца этого года выборов не будет
Народный депутат Украины, лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что до конца этого года выборов не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Виннице.
"Для меня вполне ясно, что до конца этого года выборов не будет. Также очевидно, что после Рождественских праздников, где-то, в начале февраля, те, кто выступал против этих выборов, будут выступать самыми горячими сторонниками и поборниками досрочных выборов", - сказал он.
В.ЛИТВИН прогнозирует, что в то время "ситуация ухудшится настолько, что нужно будет найти того, на кого можно будет списать весь беспорядок в стране".
"Я хотел бы сказать, что украинские власти обрадовались, что мировой финансовый кризис дошел до Украины, – есть на кого списать все провалы в работе", - считает он. В.ЛИТВИН также убежден, что эти провалы были задолго до того, как вспыхнул мировой финансовый кризис. "А в феврале нынешние противники досрочных выборов будут хлопать дверьми и кричать: “Даешь досрочные выборы!”, потому что после выборов уже вроде бы все по-новому будет происходить (заново формирование коалиции, заново формирование правительства), и за то, что происходило и отчего это происходило, никто не будет отвечать", - предполагает лидер фракции Блока Литвина.