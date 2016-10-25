Завтра Путин намерен снова посетить оккупированный Крым

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте, по линии всероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Путин в Керчи провел заседание президиума госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы «юга России».