Завтра Путин намерен снова посетить оккупированный Крым
12:54, 25 октября 2016Политика
4384
Завтра президент РФ Владимир Путин намерен снова посетить Крым.
Владимир Путин / REUTERS
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читайте такжеПутин рассказал о ходе строительства "общенационального проекта" – Керченского моста
"Завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте, по линии всероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, 15 сентября Путин в Керчи провел заседание президиума госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы «юга России».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter