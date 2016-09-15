Медведев в Крыму признал, что Россия с "трудом изыскивает" деньги на строительство Керченского моста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал в Керчи на заседании президиума госсовета по вопросам развития транспортной системы "Юга России" под руководством президента РФ Владимира Путина.

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"По срокам, конечно, срывов быть не должно, как и не должно быть несогласованных новых запросов по деньгам. Деньги эти очень большие, но самое главное, что мы с трудом, так сказать, изыскиваем возможности для того, чтобы обеспечить это финансирование в нынешней, довольно непростой ситуации, и поэтому нужно все сделать именно так, как договорились", - сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал строительства моста через Керченский пролив в оккупированный Крым "общенациональным проектом".