Постпред МВФ встретился с Януковичем, ведь он может прийти к власти

Процентная ставка кредита Международного валютного фонда для Украины является плавающей и может изменяться в соответствии с ситуацией.

Эту информацию подтвердил Постоянный представитель МВФ в Украине Балаж ХОРВАТ во время встречи с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Информируя об условиях кредита, представитель МВФ также сообщил, что среди них есть требование повышения тарифов на газ местной добычи для нужд населения, а также модификация системы социальной защиты.

В целом, по данным пресс-службы Партии регионов, Постоянный представитель МВФ был “удивлен тем, что парламентарии не получили от правительства Украины полного текста Соглашения о предоставлении кредита, и тем, что переговорный процесс правительства Украины с МВФ не был прозрачным”. Б.ХОРВАТ, утверждают в пресс-службе, подчеркнул, что для МВФ “важна поддержка Партии регионов потому, что ПР имеет самую большую фракцию в парламенте и, вполне вероятно, в будущем может прийти к власти”.

Во время разговора возник вопрос о прогнозе относительно уровня инфляции и уровня доходов населения на следующий год. Стороны обсуждали прогноз, когда инфляция достигнет около 40%.

"В такой ситуации мы ни в коем случае не можем поддержать такие кредитные условия МВФ, – отметил В.ЯНУКОВИЧ, – поскольку это приведет к сокращению реальных доходов украинских граждан".

В.ЯНУКОВИЧ отметил то, что в вопросе кредита МВФ для Украины не стоит действовать поспешно. Успех этой программы может быть только при условии, если будет найден действенный механизм контроля за использованием кредитов, сказал он.

"Мы не можем стоять в стороне этого процесса, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, – но мы не можем брать на себя ответственность за действия правительства, которое не имеет поддержки в парламенте, является непрофессиональным и работает исключительно на выборы".

"Мы не хотели бы, чтобы Украина строила отношения с МВФ таким способом, когда возникают сомнения у любой из сторон, – отметил В.ЯНУКОВИЧ. – Все решения должны быть прозрачными и должны выполняться".