Ющенко: Тимошенко дофинансировалась - уже неоткуда финансировать
Президент недоволен темпами выплат
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил неудовлетворение темпами выплат компенсационных средств пострадавшим от наводнения жителям Черновицкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в районном центре Выжница Черновицкой области во время открытия защитной дамбы на реке Черемош.
Президент назвал нынешнюю социальную политику правительства «популистской».
«Правительство часто обещает то, что выходит за пределы возможностей, а затем становится досадно отвечать перед людьми», - отметил он.
По словам В.ЮЩЕНКО, это касается, в частности, выплат компенсаций людям, утративших жилье.
«124 млн. до сих пор не профинансировано правительством. Это не простая социальная демагогия. Правительство дважды изменяло социальные нормы своих выплат и дофинансировалось до того, что уже неоткуда финансировать», - сказал он.
Президент дал поручение правительству на протяжении двух ближайших дней завершить эти расчеты.
«Это расчеты социального характера. Ведь решения правительством приняты, есть его постановление, и теперь любой пострадавший человек может обратиться в суд и за полчаса выиграть свои миллионы», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Президент сказал, что в телефонном разговоре первый вице-премьер Украины пообещал ему, что это финансирование сегодня будет открыто, и правительство сдержит свое слово.
В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что еще хуже ситуация с восстановлением на Буковине объектов инфраструктуры: дорог, мостов и дамб. По его словам, правительство недофинансировало работы по их восстановлению в пределах 350 млн. грн. Президент сообщил, что поручил правительству до конца недели также выделить средства на эти потребности.
При этом глава государства выразил надежду, что правительство «будет ответственным и будет нести слово за каждое свое решение».
Как сообщал УНИАН, 29 октября начальник Главного финансового управления Черновицкой облгосадминистрации Елизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК заявила, что региону дополнительно необходимо 124 млн. грн. для предоставления компенсаций гражданам, которые понесли убытки в результате июльского наводнения.
По информации управления, в реестр пострадавших на Буковине в результате наводнения занесены 6 тыс. 210 человек.