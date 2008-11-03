Ющенко: Тимошенко дофинансировалась - уже неоткуда финансировать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил неудовлетворение темпами выплат компенсационных средств пострадавшим от наводнения жителям Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в районном центре Выжница Черновицкой области во время открытия защитной дамбы на реке Черемош.

Президент назвал нынешнюю социальную политику правительства «популистской».

«Правительство часто обещает то, что выходит за пределы возможностей, а затем становится досадно отвечать перед людьми», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, это касается, в частности, выплат компенсаций людям, утративших жилье.

«124 млн. до сих пор не профинансировано правительством. Это не простая социальная демагогия. Правительство дважды изменяло социальные нормы своих выплат и дофинансировалось до того, что уже неоткуда финансировать», - сказал он.

Президент дал поручение правительству на протяжении двух ближайших дней завершить эти расчеты.

«Это расчеты социального характера. Ведь решения правительством приняты, есть его постановление, и теперь любой пострадавший человек может обратиться в суд и за полчаса выиграть свои миллионы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент сказал, что в телефонном разговоре первый вице-премьер Украины пообещал ему, что это финансирование сегодня будет открыто, и правительство сдержит свое слово.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что еще хуже ситуация с восстановлением на Буковине объектов инфраструктуры: дорог, мостов и дамб. По его словам, правительство недофинансировало работы по их восстановлению в пределах 350 млн. грн. Президент сообщил, что поручил правительству до конца недели также выделить средства на эти потребности.

При этом глава государства выразил надежду, что правительство «будет ответственным и будет нести слово за каждое свое решение».

Как сообщал УНИАН, 29 октября начальник Главного финансового управления Черновицкой облгосадминистрации Елизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК заявила, что региону дополнительно необходимо 124 млн. грн. для предоставления компенсаций гражданам, которые понесли убытки в результате июльского наводнения.

По информации управления, в реестр пострадавших на Буковине в результате наводнения занесены 6 тыс. 210 человек.