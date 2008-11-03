Посол США решил, что в декабре Украине ПДЧ таки не видать

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что Украина сможет присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО в следующем году.

Такое мнение он выразил в интервью «Газете 24», опубликованном сегодня.

По словам У.ТЕЙЛОРА, для НАТО будет очень тяжело принять решение по ПДЧ для Украины на встрече в декабре, потому что один из критериев, который изучают и учитывают министры иностранных дел перед подготовкой к встрече, – политическая стабильность.

При этом посол США отметил, что в апреле 2009-го состоится следующий саммит НАТО, в начале лета состоится новая встреча министров иностранных дел стран НАТО.

«Эти встречи станут новой возможностью для того, чтобы взглянуть на вопрос политической стабильности Украины, а также на желание лидеров страны присоединиться к ПДЧ», - сказал У.ТЕЙЛОР.

Он подчеркнул, что готовность Альянса предложить ПДЧ зависит от руководства Украины. «Если украинское руководство и в дальнейшем будет заинтересовано в получении ПДЧ в апреле, в июне следующего года, то, безусловно, возможность будет существовать», - сказал американский посол.