Вышла в свет история Западно-Украинской Народной Республики

К 90-летию ЗУНР на Прикарпатье издана книга «Западно-Украинская Народная Республика 1918-1923. Иллюстрированная история».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Ивано-Франковской облгосадминистрации. Книга вышла в издательстве «Манускрипт–Львів». Юбилейное иллюстрированное издание, посвященное 90-й годовщине создания Западно-Украинской Народной Республики стало результатом творческого сотрудничества большого коллектива ученых высших учебных заведений и научных учреждений Ивано-Франковска, Львова, Киева, Черновцов, Тернополя, Ужгорода.

Книга является попыткой современного осмысления важных, сложных и противоречивых страниц истории украинского национального создания государства ХХ века, обобщения достижений украинской историографии в изучении этой тематики за годы независимости Украины.

Авторы охватили все основные аспекты прошлого ЗУНР – от предпосылок, революционного порыва, внутриполитического курса, международного положения государства и освободительной борьбы за его восстановление, а также повседневной жизни и быта местного населения в 1918-1923 годах.

Книга рассчитана на студентов, преподавателей, научных работников, учителей и всех, кто интересуется историей родного края.

Справка УНИАН. 1 ноября исполняется 90 лет со дня провозглашения Западно-Украинской Народной Республики.