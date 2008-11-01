Литвин: либо антикризисные меры, либо выборы

В случае объявления досрочных парламентских выборов антикризисные меры не будут выполняться.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказал на пресс-конференции лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

По его словам, «если будут выборы, то вы прекрасно понимаете, что никакой работы по антикризисным мерам не будет». Он отметил, что логический вывод – «либо антикризисные меры, либо выборы».

По словам В.ЛИТВИНА, Президент также должен осознавать, что если «стартует избирательная кампания», то внесенный им законопроект, который был принят парламентом, не будет выполняться, поскольку всем будет не до выполнения этих антикризисных мер.

Он отметил, если речь шла только о необходимости принятия данного закона для отчета перед МВФ для того, чтобы был выделен кредит, то об этом так и нужно говорить.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. долл. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ.

Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо было принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого был положительно оценен МВФ.

31 октября ВР приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.